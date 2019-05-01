15 دقيقة| ليفربول يسعى للتقدم بهدف مبكر.. وبرشلونة الأخطر

مرت 15 دقيقة حتى الآن من المباراة، التي تجمع فريقي ليفربول وبرشلونة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى تعادل الفريقين سلبًا.

وتبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان في بداية اللقاء، وظهرت أول ملامح الخطورة من جانب الفريق الكتالوني، في الدقيقة الرابعة بتسديدة من لاعب وسط النادي الكتالوني إيفان راكيتيتش، داخل منطقة جزاء ليفربول، لكن مدافع الريدز جوميز، نجح في إبعاد الكرة إلى ركنية في آخر لحظة.

وفي الدقيقة 10، هجمة مرتدة لفريق ليفربول عن طريق السنغالي ساديو ماني، من جهة اليسار بعد اختراق لمنطقة جزاء البرشا، ولكن بيكيه مدافع برشلونة، نجح في إبعاد الكرة.

وفي الدقيقة 14، فرصة خطيرة للبرسا بعرضية أرضية من جوردي ألبا جهة اليسار إلى قلب منطقة جزاء ليفربول سددها ليو ميسي مباشرة، لكن أبعدها جوميز مدافع الريدز ببراعة ثم عادت إلى ميسي مجددًا، وحاول مراوغة جويل ماتيب، لكن لم يستطع فشتتها الأخر.

وفي الدقيقة 15، هجمة مرتدة سريعة لفريق ليفربول عن طريق محمد صلاح، وبعد مرور رائع من فيدال لاعب البرشا، مررها صلاح إلى ماني في الناحية الأخرى من الملعب لكن استخلصها دفاع البرشا بسهولة.

الجدير بالذكر، أنه من المقرر إقامة مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في السابع من شهر مايو.