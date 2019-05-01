أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالفيديو.. برشلونة ينهي الشوط الأول متقدمًا على ليفربول بهدف نظيف

لوك إيميل: فريقي كاد أن يتعادل أمام الأهلي.. ولكن الحكم كان له رأيًا أخر

الحسم غدًا.. سلة الجزيرة يفوز على الزمالك 76-65 في نهائي الدوري

بالفيديو| سواريز يُحرز أول أهداف برشلونة في مرمى ليفربول.. ويحتفل على طريقته الخاصة

بالفيديو| 30 دقيقة.. برشلونة يواصل تقدمه بهدف سوايز.. وكيتا يخرج مصابًا

09:35 م | الأربعاء 01 مايو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| 30 دقيقة.. برشلونة يواصل تقدمه بهدف سوايز.. وكيتا يخرج مصابًا

برشلونة وليفربول

أخبار متعلقة

مرت 30 دقيقة حتى الآن من المباراة، التي تجمع فريقي ليفربول وبرشلونة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب كامب نو، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى تقدم البارسا بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 20، تعرض نابي كيتا لإصابة قوية، في وسط الملعب، ليعجز على إثر تلك الإصابة عن استكمال اللقاء، ويحل جوردان هيندرسون بدلًا منه.

وفي الدقيقة 25، أحرز المهاجم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز، هدف برشلونة الأول من تسديدة قوية، من داخل منطقة جزاء الريدز.

الجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في السابع من مايو.

أخبار قد تعجبك

«جروس» يخطر رئيس الزمالك بعدم تجديد عقده بسبب تدخلاته وفيديوهاته

استطلاع رأى

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 2

    :

    2

    04:30 PM

    الدوري المصري
  • الداخلية

    الداخلية

  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • 1

    :

    2

    06:45 PM

    الدوري المصري
  • الأهلي

    الأهلي

  • برشلونة

    برشلونة

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليفربول

    ليفربول

الأكثر قراءة

إصابة صلاح قبل مواجهة برشلونة

«بي إن سبورتس» تعلن رحيل جروس عن تدريب الزمالك

مدحت شلبي: «آل الشيخ» لن يدعم أي نادي مرة أخرى.. وهناك ميزانية ضخمة لبيراميدز
ميسي ومحمد صلاح وجهًا لوجه فى موقعة الأسلحة المتعددة بدورى الأبطال