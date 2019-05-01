بالفيديو| 30 دقيقة.. برشلونة يواصل تقدمه بهدف سوايز.. وكيتا يخرج مصابًا

مرت 30 دقيقة حتى الآن من المباراة، التي تجمع فريقي ليفربول وبرشلونة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب كامب نو، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى تقدم البارسا بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 20، تعرض نابي كيتا لإصابة قوية، في وسط الملعب، ليعجز على إثر تلك الإصابة عن استكمال اللقاء، ويحل جوردان هيندرسون بدلًا منه.

وفي الدقيقة 25، أحرز المهاجم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز، هدف برشلونة الأول من تسديدة قوية، من داخل منطقة جزاء الريدز.

الجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في السابع من مايو.