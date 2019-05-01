بالفيديو.. برشلونة يُنهي الشوط الأول متقدمًا على ليفربول بهدف نظيف

انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع فريقي ليفربول وبرشلونة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتقدم العملاق الكتالوني بهدف نظيف.

وأحرز هدف الفريق الكتالوني لويس سواريز، في الدقيقة 25.

وتبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان في بداية اللقاء، وظهرت أول ملامح الخطورة من جانب الفريق الكتالوني، في الدقيقة الرابعة بتسديدة من لاعب وسط النادي الكتالوني إيفان راكيتيتش، داخل منطقة جزاء ليفربول، لكن مدافع الريدز جوميز، نجح في إبعاد الكرة إلى ركنية في آخر لحظة.

وفي الدقيقة 10، هجمة مرتدة لفريق ليفربول عن طريق السنغالي ساديو ماني، من جهة اليسار بعد اختراق لمنطقة جزاء البرشا، ولكن بيكيه مدافع برشلونة، نجح في إبعاد الكرة.

وفي الدقيقة 14، فرصة خطيرة للبرسا بعرضية أرضية من جوردي ألبا جهة اليسار إلى قلب منطقة جزاء ليفربول سددها ليو ميسي مباشرة، لكن أبعدها جوميز مدافع الريدز ببراعة ثم عادت إلى ميسي مجددًا، وحاول مراوغة جويل ماتيب، لكن لم يستطع فشتتها الأخر.

وفي الدقيقة 15، هجمة مرتدة سريعة لفريق ليفربول عن طريق محمد صلاح، وبعد مرور رائع من فيدال لاعب البرشا، مررها صلاح إلى ماني في الناحية الأخرى من الملعب لكن استخلصها دفاع البرشا بسهولة.

في الدقيقة 20، تعرض نابي كيتا لإصابة قوية في وسط الملعب، ليعجز على إثر تلك الإصابة عن استكمال اللقاء، ويحل جوردان هيندرسون بدلًا منه.

وفي الدقيقة 25، نجح المهاجم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز، في إحراز هدف برشلونة الأول من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الريدز.

وفي الدقيقة 32، هجمة خطيرة لفريق برشلونة على مرمى ليفربول، لتصل الكرة في النهاية إلى كوتينيو داخل منطقة جزاء الريدز، إلا أن فابينيو لاعب وسط الريدز أخرج الكرة من أمامه في آخر اللحظات.

وكثف بعد ذلك فريق ليفربول من هجماته، أملًا في إدراك هدف التعادل، لكن بدا الفريق الكتالوني متماسكًا للغاية على الصعيد الدفاعي، ولم تشكل هجمات الريدز أي خطورة تذكر على مرمى البارسا.

الجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في السابع من مايو.