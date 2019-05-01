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60 دقيقة| محمد صلاح يُهدر هدفًا محققًا أمام برشلونة.. وتراجع كبير للنادي الكتالوني

10:25 م | الأربعاء 01 مايو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
60 دقيقة| محمد صلاح يُهدر هدفًا محققًا أمام برشلونة.. وتراجع كبير للنادي الكتالوني

صلاح أمام برشلونة

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مرت 60 دقيقة حتى الآن من المباراة، التي تجمع فريقي ليفربول وبرشلونة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب كامب نو، ولاتزال تشير نتيجة اللقاء إلى تقدم البارسا بهدف نظيف.

وبدأ فريق ليفربول الشوط الثاني مسيطرًا على وسط الميدان، مع تراجع دفاعي كبير من جانب لاعبي برشلونة، الذي انخفض مستواهم بشكل ملحوظ خلال هذا الشوط.

في الدقيقة 47، كاد يتعادل جيمس ميلنر لصالح ليفربول من تصويبة قوية، داخل منطقة جزاء برشلونة، ولكن تصدى لها الحارس الدولي الألماني تير شتيجن ببراعة، وأخرجها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 53، سدد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول تصويبة صاروخية من خارج منطقة جزاء برشلونة، لكن حارس الفريق الكتالوني تير شتيجن، تصدى لكرته بصعوبة وأخرجها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 58، هيأ الدولي المصري محمد صلاح تمريرة عرضية للقادم من الخلف جيمس ميلنر، والذي سدد كرة قوية أمسكها حارس الفريق الكتالوني تير شتيجن بسهولة.

الجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في السابع من مايو.

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