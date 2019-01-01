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بالفيديو.. ميسي يُحرز ثالث أهداف برشلونة في شباك ليفربول

10:45 م | الأربعاء 01 مايو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. ميسي يُحرز ثالث أهداف برشلونة في شباك ليفربول

ميسي

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أحرز برشلونة، ثالث أهدافه في مرمى ليفربول، في المباراة، التي تجمع الفريقين، حاليًا على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف الفريق الكتالوني، ليونيل ميسي، في الدقيقة 82.

الجدير بالذكر، أنه من المقرر إقامة مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في السابع من شهر مايو.

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