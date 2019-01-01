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رسمياً.. ميسي يتوج بلاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

12:50 م | الجمعة 03 مايو 2019
كتب: ندى قطب
رسمياً.. ميسي يتوج بلاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

ميسي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في الجولة المنقضية، من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. 

واستطاع ميسي تخطي كل من ثنائي آياكس الهولندي فرينكي دي يونج وفان دي بييك، وزميله في الفريق لويس سواريز، بعد الأداء اللافت الذي ظهر به مع فريقه، وتسجيله هدفين في شباك ليفربول.

وتخطى برشلونة لعقبة ليفربول، على ملعب كامب نو، بثلاثية نظيفة، شارك فيها ميسي وسواريز، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي حسمت بشكل كبير مقعده في نهائي التشامبيونزليج.

 

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