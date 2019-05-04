5 مباريات حاسمة فى صراع القمة والمربع الذهبى بـ«البريميرليج»

نقلًا عن العدد الورقي

تتواصل، اليوم السبت، منافسات الجولة الـ37 من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم «البريميرليج»، بإقامة خمس مباريات، أبرزها مواجهة نادى ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد صلاح، مع نيوكاسل، المقرر لها فى تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب «سانت جيمس بارك»، معقل نيوكاسل.

ويسعى ليفربول بقيادة يورجن كلوب لتحقيق الفوز من أجل استعادة صدارته لجدول ترتيب أندية البريميرليج، ومن ثم التتويج باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1990، كما يدخل الريدز المواجهة لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الكبيرة أمام برشلونة الإسبانى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا «الشامبيونزليج» بنتيجة 0-3، ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 91 نقطة، وبفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتى صاحب المركز الأول.

ويدخل نيوكاسل بقيادة مدربه الإسبانى رافاييل بينيتيز، اللقاء دون أى طموحات، خاصة أنه ضمن البقاء بشكل رسمى فى الدورى الممتاز وأفلت من شبح الهبوط، كما أنه لن يتمكن من الوصول للمراكز المؤهلة لبطولات أوروبا فى الموسم المقبل 2019-2020، بينما سيعمل الفريق على تحقيق فوز معنوى وتعويض خسارة الذهاب برباعية نظيفة، ويحتل نيوكاسل المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة، حيث لعب الفريق 36 مباراة، حقق الفوز فى 11 مباراة، وتعادل فى تسع، وخسر 16 مواجهة، ويطمح نيوكاسل فى تحقيق الفوز على ليفربول فى مباراة اليوم، خاصة أنه لم ينجح فى الفوز عليه منذ موسم 2014-2015.

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ويعول ليفربول على لاعبه المصرى محمد صلاح، الذى يسعى لمواصلة توهجه فى المباريات الأخيرة والاستمرار فى هز شباك المنافسين، كما يتطلع الفرعون المصرى لتسجيل ثالث أهدافه فى مرمى نيوكاسل بعدما استطاع الوصول لمرمى الفريق فى لقاء الدور الأول الذى انتهى بنتيجة 4-0 للريدز، كما فى الدور الثانى بالموسم الماضى فى اللقاء الذى فاز به الريدز أيضاً 2-0، ويسعى «مو» للابتعاد بصدارة هدافى البريميرليج، خاصة أنه يمتلك 21 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف عن الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى، والسنغالى ساديو مانى زميله فى الفريق.

ويغيب عن ليفربول فى هذه المباراة لاعبه الغينى نابى كيتا، الذى سيبتعد عن الريدز لنهاية الموسم بسبب الإصابة فى الفخذ خلال مواجهة برشلونة بدورى أبطال أوروبا، ولن يفتقد الريدز أى لاعب آخر بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ كلوب اللقاء بتشكيل مكون من: أليسون، آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، آرنولد، فابينهو، هندرسون، فينالدوم، ساديو مانى، روبرتو فيرمينو، ومحمد صلاح، فى حين يخوض نيوكاسل اللقاء بتشكيلة مكونة من: مارتن دوبرافكا، بول داميت، فابيان شاير، جمال لاسيليس، خافير مانكويلو، كريستيان أتسو، كينيدى، محمد ديامى، مات ريتشى، أيوزى بيريز، وسالومون روندون.

ويحل توتنهام هوتسبير ضيفاً على بورنموث، فى تمام الواحدة والنصف ظهراً، على ملعب «فيتنس فيرست»، ويلعب وست هام يونايتد مع نظيره ساوثهامبتون فى تمام الرابعة عصراً، ويستضيف وولفرهامبتون فى التوقيت ذاته نظيره فولهام، بينما يلعب كارديف سيتى مع كريستال بالاس، فى تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب كارديف سيتى.