محمد صلاح يقود كتيبة ليفربول أمام نيوكاسل

أعلن الجهاز الفني لليفربول، بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمباراته المرتقبة اليوم أمام نيوكاسل، بالجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

وجاء الجناح الدولي المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة الريدز لتلك المواجهة المرتقبة.

وفيما يلي تشكيلة ليفربول:

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 91 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن متصدر المسابقة، مانشستر سيتي صاحب الـ 92 نقطة.