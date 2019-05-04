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بالفيديو.. نيوكاسل يحرز هدف التعادل في مرمى ليفربول

بالفيديو.. محمد صلاح يُحرز ثاني أهداف ليفربول في مرمى نيوكاسل

09:13 م | السبت 04 مايو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. محمد صلاح يُحرز ثاني أهداف ليفربول في مرمى نيوكاسل

ليفربول ونيوكاسل

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أحرز فريق ليفربول ثاني أهدافه في شباك نيوكاسل، في المباراة، التي تجمع الفريقين، حاليًا، بالجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف الريدز الثاني محمد صلاح، في الدقيقة 27.

جدير بالذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يملك ليفربول 91 نقطة بالمركز الثاني.

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