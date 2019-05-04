بالفيديو.. نيوكاسل يحرز هدف التعادل في مرمى ليفربول

سجل فريق نيوكاسل أول أهدافه في شباك ليفربول، في المباراة، التي تجمع الفريقين، حاليًا، بالجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف نيوكاسل كريستيان أتسو، في الدقيقة 20.

جدير بالذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يملك ليفربول 91 نقطة بالمركز الثاني.