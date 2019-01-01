أوريجي يحرز ثالث أهداف ليفربول أمام نيوكاسل

أحرز فريق ليفربول ثالث أهدافه في شباك نيوكاسل، في المباراة، التي تجمع الفريقين، حاليًا، بالجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف الريدز الثالث أوريجي، في الدقيقة 86.

جدير بالذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يملك ليفربول 91 نقطة بالمركز الثاني.