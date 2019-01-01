بالفيديو.. نيوكاسل يحرز هدف التعادل في شباك ليفربول

سجل فريق نيوكاسل ثاني أهدافه في شباك ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، بالجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف نيوكاسل سولومون روندون، في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يملك ليفربول 91 نقطة بالمركز الثاني.