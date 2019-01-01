أحدث الأخبار

أخر الأخبار

ترتيب الدوري الإنجليزي| ليفربول يتصدر.. ومانشستر سيتي وصيفًا

بالفيديو|في ليلة بكاء صلاح.. ليفربول في الصدارة بانتصار صعب على نيوكاسل

مجلس الأهلي يقدم واجب العزاء في نور حافظ لاعبة اليد

بالفيديو|نحس "مايو" يُطارد محمد صلاح بعد إصابته الخطيرة أمام نيوكاسل

بالفيديو.. نيوكاسل يحرز هدف التعادل في شباك ليفربول

09:59 م | السبت 04 مايو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. نيوكاسل يحرز هدف التعادل في شباك ليفربول

ليفربول ونيوكاسل

أخبار متعلقة

سجل فريق نيوكاسل ثاني أهدافه في شباك ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، بالجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف نيوكاسل سولومون روندون، في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

جدير بالذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يملك ليفربول 91 نقطة بالمركز الثاني.

  

أخبار قد تعجبك

الزمالك يتدرب على خطة ضرب النجم بـ«السيطرة والمرتدات»

استطلاع رأى

  • بورنموث

    بورنموث

  • 1

    :

    0

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

  • مازيمبي

    مازيمبي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • الترجي

    الترجي

  • صن داونز

    صن داونز

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    دوري أبطال إفريقيا
  • الوداد

    الوداد

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 3

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • هانوفر

    هانوفر

  • إسبانيول

    إسبانيول

  • 3

    :

    0

    04:15 PM

    الدوري الإنجليزي
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 1

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الفرنسي
  • نيس

    نيس

  • أودينيزي

    أودينيزي

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    الدوري الإيطالي
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • 2

    :

    3

    08:45 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ليفربول

    ليفربول

  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • 2

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإسباني
  • برشلونة

    برشلونة

الأكثر قراءة

ناصر البرنس: «مرتضى طلب مني 3 مليون ومش هقول غير حسبي الله»

الحزن يخيم على النادي الأهلي بعد وفاة نور أحمد.. ومقربون: كانت صائمة

«لاسارتى» خارج تحضيرات الأهلى للموسم الجديد
«أزارو» يتأهب لمغادرة الأهلى.. و«هشام» يدرس الرحيل