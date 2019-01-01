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عاجل.. إصابة خطيرة لمحمد صلاح أمام نيوكاسل

10:15 م | السبت 04 مايو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. إصابة خطيرة لمحمد صلاح أمام نيوكاسل

محمد صلاح

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تعرض الجناح الدولي المصري محمد صلاح، نجم وايقونة ليفربول لإصابة خطيرة خلال المباراة، التي تجمع فريقه حاليًا أمام نيوكاسل، بالجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

واصطدم حارس مرمى نيوكاسل برأس محمد صلاح، والذي سقط أرضًا دون أي حراك ليخرج بعدها على نقالة ويعجز عن استكمال اللقاء.

وتشير نتيجة اللقاء حاليًا بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

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