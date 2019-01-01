تقارير: إصابة صلاح ليست خطيرة

كشف مراسل شبكة «بي إن سبورتس» القطرية آخر تطورات الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الدولي المصري محمد صلاح أمام نيوكاسل، بالجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بانتصار ليفربول بنتيجة 3-2.

وأكد مراسل الشبكة القطرية أن صلاح لم ُينقل إلى المستشفي وأكمل علاجه داخل غرف خلع الملابس، وأن إصابة صلاح ليست خطيرة كما تداولت العديد من التقارير الصحفية.

وفوز ليفربول رفع رصيده للنقطة 94 ليصعد لصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، ولكن للأخير مباراة مؤجلة قبل جولة من النهاية.