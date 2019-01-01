رابطة ليفربول تعلن تحسن حالة «صلاح» وعدم تعرضه لارتجاج بالمخ

أحدث الأخبار
صلاح عقب الإصابة
كشفت رابطة نادي ليفربول الرسمية في مصر، عن تطورات الحالة الصحية للاعب المصري محمد صلاح عقب إصابته في مواجهة نيوكاسل أمس ببطولة الدوري الإنجليزي.
وأكدت الرابطة أنه تم التواصل مع الدكتور محمد الجوهري وهو الطبيب المقيم بالمستشفى الملاصقة لاستاد سانت چيمس بارك، وأكد أن ليفربول كان قد حجز بالفعل حجرة لصلاح حتى يتمم الفحوصات اللازمة والأشعات الخاصة بالكشف عن حالات ارتجاج المخ.
ولكن تواصل الجهاز الطبي بليفربول بإدارة المشفى مرة أخرى وأبلغوهم بإلغاء الحجز نظرًا لتحسن حالة نجمنا وزوال المخاوف الأولية حول تعرضه لارتجاج بالمخ وعدم شعوره أو تأثره بأي علامة أو إشارة من أعراض الارتجاج المعروفة.
تشيلسي
-
:
-
03:00 PMالدوري الإنجليزي
واتفورد
هيديرسفيلد تاون
-
:
-
03:00 PMالدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
ريال مدريد
-
:
-
04:15 PMالدوري الإسباني
فياريال
الإسماعيلي
-
:
-
05:00 PMكأس مصر
الاتحاد السكندري
بيراميدز
-
:
-
05:30 PMالدوري المصري
المصري البورسعيدي
أرسنال
-
:
-
05:30 PMالدوري الإنجليزي
برايتون
النجوم
-
:
-
07:00 PMالدوري المصري
الأهلي
النجم الساحلي
-
:
-
09:00 PMالكونفدرالية
الزمالك
تعليقات الفيسبوك