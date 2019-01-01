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رابطة ليفربول تعلن تحسن حالة «صلاح» وعدم تعرضه لارتجاج بالمخ

02:23 ص | الأحد 05 مايو 2019
كتب: محمد خيري
رابطة ليفربول تعلن تحسن حالة «صلاح» وعدم تعرضه لارتجاج بالمخ

صلاح عقب الإصابة

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كشفت رابطة نادي ليفربول الرسمية في مصر، عن تطورات الحالة الصحية للاعب المصري محمد صلاح عقب إصابته في مواجهة نيوكاسل أمس ببطولة الدوري الإنجليزي.

وأكدت الرابطة أنه تم التواصل مع الدكتور محمد الجوهري وهو الطبيب المقيم بالمستشفى الملاصقة لاستاد سانت چيمس بارك، وأكد أن ليفربول كان قد حجز بالفعل حجرة لصلاح حتى يتمم الفحوصات اللازمة والأشعات الخاصة بالكشف عن حالات ارتجاج المخ.

ولكن تواصل الجهاز الطبي بليفربول بإدارة المشفى مرة أخرى وأبلغوهم بإلغاء الحجز نظرًا لتحسن حالة نجمنا وزوال المخاوف الأولية حول تعرضه لارتجاج بالمخ وعدم شعوره أو تأثره بأي علامة أو إشارة من أعراض الارتجاج المعروفة.

 

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