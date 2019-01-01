سواريز يعتذر لجماهير ليفربول ويعلق على غياب صلاح أمام برشلونة

تحدث لويس سواريز نجم فريق برشلونة الأسباني عن مواجهة فريقه المقبلة أمام ليفربول الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" غدًا الثلاثاء.

وأكد سواريز خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء أن فريقه حقق نتيجة طيبة في الذهاب لكن ذلك لا يعني حسم الأمور، فالأجواء دون شك ستكون صعبة للغاية حيث سيكون لجمهور الريدز عامل مؤثر وإيجابي دون شك مع فريقها ضد برشلونة.

وتابع: "لابد أن نؤدي ونظهر بشكل جيد من أجل بلوغ النهائي، وتخطي هذه العقبة".

وواصل لاعب ليفربول السابق وبرشلونة الحالي: "لن احتفل إذا ما سجلت في مرمى ليفربول على ملعب أنفيلد، اعتذر لهم عن احتفالي في لقاء الذهاب، فقد احتلفت مع جمهور فريقي في الكامب نو".

وحول غياب محمد صلاح عن اللقاء أوضح: "صلاح لاعب مهم ومن أفضل 3 لاعبين في العالم، وكذلك مهم للغاية لليفربول، لكن الريدز يضم بين صفوفه لاعبين مميزين دون شك وتبقى المباراة صعبة على برشلونة".

وتعرض ليفربول للخسارة 0-3 أمام برشلونة في مباراة الذهاب التي أقيمت الأربعاء الماضي على ملعب "كامب نو" معقل البلاوجرانا.

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد كشف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برشلونة أن محمد صلاح لا يمكن أن يلعب غدًا، رغم أن عملية شفائه أفضل، لكن لا يمكن أن يشارك غدًا، موضحا أنه سيكون متاحًا أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

ويلتقي ليفربول نظيره برشلونة الإسباني في تمام التاسعة مساء غد الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد" في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".