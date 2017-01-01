هداف كأس العالم تحت 17 عاما بديلا لـ«صلاح» مع ليفربول أمام برشلونة

كشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، عن استعداد رايان بروستر، مهاجم الفريق الشاب، لخوض مباراته الأولى مع الريدز أمام برشلونة، المقرر لها اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ويستضيف ليفربول نظيره برشلونة الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويستضيفها ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في التاسعة مساء اليوم.

وقال يورجن كلوب، مدرب الريدز، في تصريحاته نقلها الموقع الرسمي للفريق، إن رايان بروستر سيخوض مباراته الأولى مع ليفربول في غياب الثنائي المصاب محمد صلاح وروبرتو فيرمينو أمام برشلونة، مضيفا: "إنه مستعد، هناك فرصة كبيرة. إنه أمر مؤكد تقريبا، شيء مضمون".

وتابع: "المهاجم الشاب استعاد لياقة المباريات بشكل يسمح بدراسة اشراكه في مباراته الأولى مع الفريق الأول، كان رايان في حالة رائعة خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، الأمر جيد جدا والآن من الرائع أننا نستطيع منحه مكانا في التشكيلة ونحن في موقف صعب".

وكان بروستر قد غاب عن معظم مباريات الموسم الجاري 2018-2019 بسبب إصابة في الكاحل وعاد الشهر الماضي للمشاركة في مباريات فريق تحت 23 عاما في الريدز.

وتمكن بروستر من الفوز بجائزة هداف كأس العالم تحت 17 عاما في 2017 بعدما سجل ثمانية أهداف مع المنتخب الإنجليزي، ووقع عقده الاحترافي الأول العام الماضي مع ليفربول.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يغيب عن مباراة اليوم بسبب ارتجاج، فيما يغيب روبرتو فيرمينو بسبب إصابة عضلية.