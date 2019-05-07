«فيفا» يحدد موعد إعلان الفائز بـ THE BEST ويعلن عن جائزتين جدد

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the best - جائزة ذا بيست
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن موعد إعلان الفائز بجائزة «THE BEST» والتي تقدم للأفضل في العالم.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "نذكركم بموعد حفل جوائز TheBest للأفضل في عالم كرة القدم الإثنين 23 سبتمبر مسرح ألا سكالا، في ميلانو".
نذكركم بموعد حفل جوائز #TheBest للأفضل في عالم كرة القدم— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) May 7, 2019
الإثنين 23 سبتمبر
مسرح ألا سكالا، ميلانو
جوائز نسائية جديدة أفضل حارسة والتشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة
من سيكون مرشحك المثالي هذا العام والذي يستحق أن يكون #TheBest pic.twitter.com/1kYIxUBqmp
وأضاف الحساب: "هناك جوائز نسائية جديدة لأفضل حارسة والتشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة من سيكون مرشحك المثالي هذا العام والذي يستحق أن يكون TheBest".
وكان الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، قد حقق لقب الأفضل في العالم الموسم الماضي.
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