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في غياب محمد صلاح.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام برشلونة

08:05 م | الثلاثاء 07 مايو 2019
كتب: أحمد البكري
في غياب محمد صلاح.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام برشلونة

كلوب

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة، في المباراة، التي ستجمعهما، في تمام التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، بإياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويتكون تشكيل الفريق من:

أليسون، أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، هندرسون، ميلنر، فابينو، شاكيري، ماني، أوريجي.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين، انتهى لصالح برشلونة بثلاثية دون رد.

ويغيب محمد صلاح، الدولي المصري، المحترف بليفربول الإنجليزي، عن مواجهة الليلة، بسبب الإصابة، التي تعرض لها في مباراة فريقه الأخيرة بالدوري أمام نظيره نيوكاسل.

 

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