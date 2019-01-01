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بالفيديو| فاينالدوم يُحرز ثاني أهداف ليفربول في مرمى برشلونة

10:14 م | الثلاثاء 07 مايو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| فاينالدوم يُحرز ثاني أهداف ليفربول في مرمى برشلونة

ليفربول وبرشلونة

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أحرز فريق ليفربول ثاني أهدافه في شباك برشلونة، في المباراة، التي تجمع الفريقين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وأحرز هدف الريدز الثاني فاينالدوم، في الدقيقة 54.

الجدير بالذكر أن برشلونة انتصر على ليفربول بثلاثية نظيفة، في المباراة، التي جمعت الفريقين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي أقيم على ملعب كامب نو، الأسبوع الماضي.

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