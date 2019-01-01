الشوط الأول| بالفيديو.. ليفربول يتقدم على برشلونة بهدف في نصف نهائي دوري الأبطال

انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع فريقي ليفربول وبرشلونة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتقدم الريدز بهدف نظيف.

وأحرز هدف تقدم ليفربول أوريجي في الدقيقة السابعة.

البداية كانت في غاية القوة والإثارة من جانب ليفربول، والذي نجح لاعبيه في السيطرة على وسط الميدان خلال الـ 10 دقائق الأولى.

وفي الدقيقة 7، نجح فريق ليفربول في إدراك غايته بإحراز أول أهدافه في شباك العنلاق الكتالوني، وذلك عندما اخترق لاعب وسط ليفربول جوردان هيندرسون منطقة جزاء البارسا، ليسدد كرة قوية تصدى لها تير شتيجن، ليسددها أوريجي في الشباك مباشرة.

وبعد ذلك، واصل لاعبي ليفربول السيطرة على وسط الميدان، وكثف الفريق الإنجليزي من هجماته الخطيرة على مرمى برشلونة.

وفي الدقيقة 14، وفي أخطر هجمات برشلونة على مرمى ليفربول، سدد الأرجنتيني الخطير ليونيل ميسي كرة صاروخية، من داخل منطقة جزاء الريدز، تصدي لها حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر ببراعة كبيرة.

ونجح برشلونة بعد ذلك في مبادلة ليفربول الهجمات الخطيرة، وبالدقيقة 17، سدد فيليب كوتينيو لاعب برشلونة كرة صاروخية من داخل منطقة جزاء ليفربول، لكن حارس أليسون بيكر حارس مرمى الريدز تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 19، سدد الأرجنتيني ليونيل ميسي تصويبة قوية من على حدود منطقة جزاء ليفربول، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الريدز.

وفي الدقيقة 21، سدد الظهير الأيسر لفريق ليفربول روبرتسون كرة قوية من الجانب الأيسر، تصدى لها ببراعة حارس مرمى برشلونة تير شتيجن.

وواصل ليفربول سيطرته على وسط الميدان، وذلك وسط تراجع نسبي من جانب لاعبي برشلونة.

وفي الدقيقة 43، سدد روبرتسون، لاعب ليفربول كرة صاروخية، مرت بجوار القائم الأيمن للبارسا بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 46، سدد ليونيل ميسي كرة صاروخية على مرمى ليفربول، مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الريدز بقليل.

وفي الدقيقة 48، سدد جوردي ألبا كرة، من داخل منطقة جزاء ليفربول، تصدى لها أليسون بيكر حارس مرمى الريدز ببراعة.

الجدير بالذكر أن برشلونة انتصر على ليفربول بثلاثية نظيفة، في المباراة، التي جمعت الفريقين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي ُأقيم على ملعب كامب نو، الأسبوع الماضي.