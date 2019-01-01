بالفيديو| الريمونتادا تتحقق.. فاينالدوم يُحرز ثالث أهداف ليفربول في برشلونة

أحرز فريق ليفربول ثالث أهدافه في شباك برشلونة، في المباراة، التي تجمع الفريقين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وأحرز هدف الريدز الثالث فاينالدوم، في الدقيقة 55.

الجدير بالذكر أن برشلونة انتصر على ليفربول بثلاثية نظيفة، في المباراة، التي جمعت الفريقين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي أقيم على ملعب كامب نو، الأسبوع الماضي.