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ليفربول يوضح موقف «صلاح وفيرمينو وروبيرتسون» من موقعة وولفرهامبتون

06:38 م | الأربعاء 08 مايو 2019
كتب: علي سمير
ليفربول يوضح موقف «صلاح وفيرمينو وروبيرتسون» من موقعة وولفرهامبتون

صلاح وربيرتسون

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أوضح نادي ليفربول الإنجليزي، موقف الثلاثي المصاب محمد صلاح وربيرتو فيرمينيو وأندي روبيرتسون، من اللحاق بموقعة وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من البريميرليج.

وقال موقع «ليفربول إيكو»، إن موقف صلاح جيد للغاية وسيتواجد بشكل أساسي في مباراة وولفرهامبتون، لافتًا إلى أن عدم مشاركته في مباراة برشلونة أمس الثلاثاء، كان لأسباب طبية تجنبا لحدوث أي أزمة مضاعفات طبية بعد تعرضه لضربة قوية في الرأس خلال مباراة نيوكاسل الإنجليزي بالدوري.

وعن حالة الثنائئ فيرمينيو وربيرتسون، أكد الموقع أن الثنائي لن يلحقًا بمواجهة وولفرهامبتون بسبب الإصابة التي ضربتهم خلال الفترة الأخيرة، وسيكونا جاهزان لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الإنجليزي ريمونتادًا تاريخية أمس الثلاثاء، على حساب فريق برشلونه الإسباني، بعدما نجح في الفوز عليه برباعية نظيفة على ملعب الأنفيلد، ليعوض خسارته بثلاثية نظيفة في كامب نو، ليطيح بالفريق الكتالوني ويصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا.

 

 

 

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