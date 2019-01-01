نصف نهائي أبطال أوروبا| بالفيديو.. أياكس يتقدم على توتنهام بثنائية في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع فريقي أياكس وتوتنهام، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتقدم الفريق الهولندي بهدفين نظيفين.

وأحرز هدفا أياكس كلًا من: ماتياس دي ليخت في الدقيقة الخامسة، وحكيم زياش في الدقيقة 36.

وتبادل كلا الفريقين السيطرة على مجريات اللعب، خلال الربع ساعة الأولى من اللقاء.

وفي الدقيقة 5، فاجأ المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس الجميع بهدف مباغت في وقت مبكر من اللقاء برأسية، من داخل منطقة جزاء السبيرز، مستغلًا ركنية لفريقه من الجانب الأيسر.

وفي الدقيقة 6، ومن هجمة مرتدة سريعة للسبيرز توغل الكوري سون، لاعب توتنهام داخل منطقة جزاء أياكس وأطلق تصويبة صاروخية اصطدمت بعارضة الفريق الهولندي.

وفي الدقيقة 9، سدد الدولي الإنجليزي ديلي آلي تسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء الفريق الهولندي، مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة فقط.

ونجح بعد ذلك فريق توتنهام في السيطرة والأفضلية على وسط الملعب، خلال الربع ساعة الثانية من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 22، توغل الكوري سون داخل منطقة جزاء أياكس وأطلق تصويبة، أمسكها الحارس الدولي الكاميروني أونانا ببراعة.

وفي الدقيقة 23، سدد لاعب الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إيريكسن تسديدة صاروخية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أياكس بسنتيمترات قليلة.

وفي الدقيقة 30، سدد تاديتش، لاعب أياكس كرة صاروخية، من داخل منطقة جزاء توتنهام مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الدقيقة 36، نجح الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس في إحراز ثاني أهداف الفريق الهولندي من تصويبة صاروخية من داخل منطقة جزاء توتنهام.

الجدير بالذكر، أن أياكس انتصر على توتنهام، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف، في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام الجديد.