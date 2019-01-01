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بالصور| صلاح يعود لتدريبات ليفربول استعدادا لحسم دوري الأبطال والبريميرليج

05:25 م | الجمعة 10 مايو 2019
كتب: محمد السيسي
بالصور| صلاح يعود لتدريبات ليفربول استعدادا لحسم دوري الأبطال والبريميرليج

صلاح

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ظهر الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، خلال تدريبات الفريق، والتي أقيمت منذ قليل استعدادا لمواجهة نادي وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.   

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لتدريبات الفريق ظهر خلالها الفرعون المصري بكامل جاهزيته وشارك في المران كاملا، استعدادا لجولة الحسم في البريميرليج.

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

كلوب قلقان من دوري الأبطال والدوري

ويرى المدرب الألماني يورج كلوب، أن لقب "البطل" لايزال صعب المنال حتى تلك اللحظة، رافضاً الحديث عن فرص الريدز في التتويج بدوري الأبطال أو الدوري الإنجليزي، في إشارة إلى أنه يصب كل تركيزه في حسم المواجهات المقبلة بكافة المسابقات.

ويستعد ليفربول لخوض مباراته الأخيرة في الدوري عندما يواجه فريق وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل في مباراة من المقرر أن تقام على أرضية ملعب "الآنفيلد".

فيديو إصابة «صلاح»

 

وستكون آخر مباريات ليفربول في الموسم الحالي في الأول من يونيو عندما يخوض الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي.

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