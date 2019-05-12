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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة وولفرهامبتون

03:09 م | الأحد 12 مايو 2019
كتب: عثمان إبراهيم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة وولفرهامبتون

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة وولفرهامبتون

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أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهاميتون، في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويقود المصري محمد صلاح تشكيل الريدز، الذي يعتمد مدربه "كلوب" على طريقة 4-3-3، ويتكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو، جورجينيو فينالدوم، هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، ديفوك أوريجي

ويملك ليفربول 94 نقطة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي، ويحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 57 نقطة.

 

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