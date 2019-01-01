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عاجل| بالفيديو.. ماني يحرز أول أهداف ليفربول أمام وولفرهامبتون

04:18 م | الأحد 12 مايو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل| بالفيديو.. ماني يحرز أول أهداف ليفربول أمام وولفرهامبتون

الهدف الأول ليفربول

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نجح فريق ليفربول من تسجيل الهدف الأول في مرمى ضيفه وولفرهامبتون، في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

أحرز ماني هدف ليفربول في الدقيقة 16.

ويملك ليفربول 94 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي بـ95 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 57 نقطة.

 

 

شاهد بث مباشر مباراة برايتون ضد مان سيتي

يمكنك متابعة خدمة البث المباشر لمباراة برايتون ضد مان سيتي في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وتنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم (اضغط هنا للمشاهدة).

 

 

 

بث مباشر مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم (اضغط هنا).

 

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