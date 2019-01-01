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ماني يحرز ثاني أهداف ليفربول في شباك وولفرهامبتون.. ويشعل صراع الهدافين

05:40 م | الأحد 12 مايو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
ماني يحرز ثاني أهداف ليفربول في شباك وولفرهامبتون.. ويشعل صراع الهدافين

ماني

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نجح فريق ليفربول في إحراز ثاني أهدافه في شباك وولفرهامبتون، في المباراة التي تجمع الفريقين، حاليًا، بالجولة الـ 38 من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف الريدز الثالث ماني، في الدقيقة 81.

ووصل ماني بذلك إلى هدفه رقم 22 بالدوري الإنجليزي ليتساوى بنفس عدد الأهداف مع الدولي المصري محمد صلاح، والجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، ولكل منهم 22 هدفًا.

ويحتل فريق ليفربول وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 94 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف مانشستر سيتي المتصدر صاحب الـ 95 نقطة.

ولو نجح فريق ليفربول في الانتصار على وولفرهامبتون بالجولة الأخيرة اليوم، وسقط مانشستر سيتي أمام برايتون أو تعادل، فإن هذا الأمر يعني تتويج الريدز رسميًا بلقب الدوري.

وهناك احتمالية مباراة فاصلة بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي حال التساوي في عدد النقاط بالنهاية.

وفى المباراة الأخرى على اللقب، والتي يحل فيها مانشستر سيتى فى ضيافة برايتون، على ملعب «فالمر» معقل برايتون، والتي تدخل فيها كتيبة بيب جوارديولا اللقاء طامحة فى حصد اللقب والحفاظ عليه للموسم الثانى على التوالى، ويحتاج الفريق لتحقيق الفوز دون النظر لنتيجة ليفربول للتتويج رسمياً باللقب.

ويسعى السيتيزين لحسم اللقاء منذ البداية خاصة أنه عانى كثيراً حتى حقق انتصاراً بشق الأنفس فى المباراة الماضية على ضيفه ليستر سيتى، ليتصدر الترتيب برصيد 95 نقطة بعدما خاض 37 مباراة، حقق الفوز فى 31 مباراة، وتعادل فى مباراتين وتلقى أربع هزائم، فى حين أن برايتون ليس لديه أى طموحات فى هذه المواجهة سوى حصد أول فوز فى تاريخه على حساب السيتى، كما أن الفريق ضمن البقاء فى البريميرليج الموسم المقبل 2019-2020، حيث يحتل الفريق المركز الـ17 برصيد 36 نقطة.

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