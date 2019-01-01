60 دقيقة| ليفربول يواصل التقدم بهدف نظيف.. وبرايتون متأخر بثنائية أمام السيتي

مرت 60 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وولفرهامبتون، بالجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولاتزال تشير نتيجة تلك المواجهة إلى تقدم الريدز بهدف نظيف.

في المقابل لاتزال تشير نتيجة لقاء مانشستر سيتي وبرايتون بنفس الجولة إلى تقدم مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، ليصبح على مقربة من حسم اللقب.

وبدأ لاعبي وولفرهامبتون مبادلة ليفربول الخطورة في الدقائق التالية، وكاد خيمينز أن يفاجىء أصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة والخمسين بعد كرة خادعة بكعب القدم، لكن أليسون حارس مرمى الريدز تصدى للكرة بثبات.

وبدأ الشوط الثاني باستمرار محاولات ليفربول لتعزيز التقدم، وحصل الفريق على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، سددها أليكساندر أرنولد في الشباك من الخارج.

ويحتل فريق ليفربول وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 94 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف مانشستر سيتي المتصدر صاحب الـ 95 نقطة.

ولو نجح فريق ليفربول في الانتصار على وولفرهامبتون بالجولة الأخيرة اليوم، وسقط مانشستر سيتي أمام برايتون أو تعادل، فإن هذا الأمر يعني تتويج الريدز رسميًا بلقب الدوري.

وهناك احتمالية مباراة فاصلة بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي حال التساوي في عدد النقاط بالنهاية.

وفى المباراة الأخرى على اللقب، والتي يحل فيها مانشستر سيتى فى ضيافة برايتون، على ملعب «فالمر» معقل برايتون، والتي تدخل فيها كتيبة بيب جوارديولا اللقاء طامحة فى حصد اللقب والحفاظ عليه للموسم الثانى على التوالى، ويحتاج الفريق لتحقيق الفوز دون النظر لنتيجة ليفربول للتتويج رسمياً باللقب.

ويسعى السيتيزين لحسم اللقاء منذ البداية خاصة أنه عانى كثيراً حتى حقق انتصاراً بشق الأنفس فى المباراة الماضية على ضيفه ليستر سيتى، ليتصدر الترتيب برصيد 95 نقطة بعدما خاض 37 مباراة، حقق الفوز فى 31 مباراة، وتعادل فى مباراتين وتلقى أربع هزائم، فى حين أن برايتون ليس لديه أى طموحات فى هذه المواجهة سوى حصد أول فوز فى تاريخه على حساب السيتى، كما أن الفريق ضمن البقاء فى البريميرليج الموسم المقبل 2019-2020، حيث يحتل الفريق المركز الـ17 برصيد 36 نقطة.