بالفيديو|مانشستر سيتي يقتل الجولة الأخيرة برابع أهدافه في مرمى برايتون

نجح فريق مانشستر سيتي في إحراز رابع أهدافه في شباك برايتون، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فالمر"، بالجولة الـ 38 من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف السيتي الرابع جوندوجان ، في الدقيقة 72، ليقتل المباراة ويقرب فريقه من حسم اللقب.

وتدخل كتيبة بيب جوارديولا اللقاء طامحة فى حصد اللقب والحفاظ عليه للموسم الثانى على التوالى، ويحتاج الفريق لتحقيق الفوز دون النظر لنتيجة ليفربول للتتويج رسمياً باللقب.

ويسعى السيتيزين لحسم اللقاء منذ البداية خاصة أنه عانى كثيراً حتى حقق انتصاراً بشق الأنفس فى المباراة الماضية على ضيفه ليستر سيتى، ليتصدر الترتيب برصيد 95 نقطة بعدما خاض 37 مباراة، حقق الفوز فى 31 مباراة، وتعادل فى مباراتين وتلقى أربع هزائم، فى حين أن برايتون ليس لديه أى طموحات فى هذه المواجهة سوى حصد أول فوز فى تاريخه على حساب السيتى، كما أن الفريق ضمن البقاء فى البريميرليج الموسم المقبل 2019-2020، حيث يحتل الفريق المركز الـ17 برصيد 36 نقطة.