بـ22 هدفاً.. محمد صلاح يتقاسم لقب هداف الدوري الإنجليزي مع ماني وأوباميانج

تقاسم محمد صلاح لاعب ليفربول جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019 مع زميله ساديو ماني والجابوني بيير أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 22 هدف.

محمد صلاح دخل الجولة الختامية للدوري الإنجلبزي في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 22 هدف بفارق هدفين عن الثلاثي ساديو ماني وأوباميانج وسيرجيو أجويرو، إلا أن الثنائي الأفريقي نجحا في تسجيل هدفين مع الجولة الأخيرة.

وسجل ساديو ماني هدفين في انتصار ليفربول على وولفرهامبتون، كما قاد أوباميانج الجانرز للفوز على بيرنلي في المباراة التي أحرز خلالها النجم الجابوني هدفين أيضا.

وجاء خلف الثلاثي صلاح وماني وأوباميانج، سيرجيو أجويرو برصيد 21 هدفا.

وتقاسم كارلوس تيفيز وديميتار برباتوف جائزة الحذاء الذهبي في موسم 2010 – 2011، بعدما تمكن ثنائى مانشستر سيتى ومانشستر يونايتد فى ذلك الوقت من تسجيل 20 هدفاً.

كما تقاسم الثلاثي جيمي فلوريد ودوايت يورك ومايكل أوين جائزة الحذاء الذهبي في موسم 98-99 بعدما استطاع الثلاثي تسجيل 18 هدفا.