توتي: صلاح من الأفضل في العالم.. وليفربول سيتوج بدوري الأبطال

قال فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي، إن المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أصبح لاعبًا من بين أفضل اللاعبين في العالم، متوقعا أن يحصد مع الريدز بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وتحدث توتي في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الكويتية، أثناء تواجده في أحد الأحداث الرياضية الرمضانية هناك: "أعتقد أن محمد صلاح تحسن بشكل ملحوظ، وتطور كثيرًا في ليفربول عما كان في روما".

وأضاف أسطورة الكرة الإيطالية: "صلاح عالمي، وأحد أقوى وأفضل اللاعبين في العالم، وفي الوقت الحالي فإنه يتميز بفضل أسلوب المميز الذي يلعب به ويفضله".

وتحدث توتي عن رؤيته للفائز بلقب دوري أبطال أوروبا: "أعتقد أن ليفربول سينجح في التتويج بالنسخة الحالية من دوري الأبطال، وذلك لأنهم يمتلكون في صفوفهم أليسون بيكر، وسأكون سعيدًا إذا حققوا الفوز".

ويخوض ليفربول المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير في مطلع يونيو المقبل، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل نادي أتليتكو مدريد، في العاصمة الإسبانية.

ولعب صلاح إلى جانب توتي لمدة موسمين، في الفترة بين 2015 و2017، حيث كان الدولي المصري معارًا في الموسم إلى روما، قبل أن تقرر إدارة النادي الإيطالي التعاقد معه بصفقة شراء من نادي تشيلسي الإنجليزي، كما لعب أسطورة "الجيالوررسي" رفقة أليسون في مواسمه الأخير بكرة القدم، موسم 2016-2017.