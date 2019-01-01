أياكس يعلن رحيل حكيم زياش.. وليفربول الأقرب لضمه بديلا لمحمد صلاح

أعلنت إدارة نادي آياكس الهولندي، أن المغربي حكيم زياش، جناح الفريق سيرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد مارك أوفرمارس عبر تصريحات لصحيفة «ذا صن» الإنجليزية: "زياش سيرحل عن الفريق في حال تواجد عرض مرضي له ولإمكانيات اللاعب حتى نتمكن من الاستفادة من رحيله بالصورة الأمثل".

وواصل أوفرمارس: "زياش قدم مستوى قوي خلال الموسم الحالي وهو ما جعل العديد من الأندية تستهدف ضمه، لقد وعدناه بالسماح له بالرحيل حينما يأتي عرض مناسب من نادي كبير لضمه، سوف نتركه يرحل".

ومن جانبه تحدث زياش عن خروجه من آياكس في فترة الانتقالات الصيفية القادمة مؤكدا: "العروض سوف تأتي دون البحث عنها، وقتها حينما أقرر الفريق الذي أفضل الانتقال له سوف يسمع الجميع عن ذلك.

ليفربول يفاوض زياش بديلا لمحمد صلاح

وذكرت الصحيفة، أن ثلاثي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وأرسنال مع ليفربول بالإضافة إلى بايرن ميونخ مهتمون بالحصول على خدمات اللاعب خلال الانتقالات القادمة لتعزيز صفوفهم، بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعب، وأوضحت أن الريدز هو الأقرب، بسبب احتمالية رحيل الدولي محمد صلاح عن قائمة الفريق.

وساهم صاحب الـ26 عام بصورة كبيرة في تحقيق آياكس لقب الدوري الهولندي هذا الموسم، إضافة إلى وصول الفريق إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في إنجاز غير متوقع.

وكان آياكس، قد تعاقد مع زياش بداية الموسم الحالي قادما من نادي توينتي الهولندي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي بلغ قيمته 25 مليون يورو.