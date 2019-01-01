بالأرقام| صلاح يقتنص المركز الثاني بالأعلى مساهمة بالأهداف في الدوري الإنحليزي

حل المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف، في نسخة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" للموسم المنقضي 2018-2019.

وتمكن محمد صلاح، من الفوز بـ"الحذاء الذهبي" هذا الموسم، بعدما سجل 22 هدفا بالتساوي مع ساديو ماني، زميله في ليفربول، وبيير إيمريك أوبامينج، مهاجم أرسنال.

وتصدر البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، المركز الأول، بعدما ساهم في 31 هدفا ما بين تسجيل وصناعة بواقع "16 هدفا و15 صناعة"، فيما جاء صلاح ثانيا بـ30 هدفا "22 هدفا و8 صناعة".

ويستعرض "الوطن سبورت" أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف هذا الموسم بالدوري الإنجليزي:

هازارد: سجل 16 هدفا - صنع 15 هدفا - إجمالي 31 هدفا.

صلاح: سجل 22 هدفا - صنع 8 أهداف - إجمالي 30 هدفا.

أجويرو "مانشستر سيتي": سجل 21 هدفا - صنع 8 أهداف - إجمالي 29 هدفا.

أوبامينج: سجل 22 هدفا - صنع 5 أهداف - إجمالي 27 هدفا.

سترلينج "مانشستر سيتي": سجل 17 هدفا - صنع 10 أهداف - إجمالي 27 هدفا.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، تمكن من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي بحصد 98 نقطة وبفارق نقطة، عن ليفربول صاحب المركز الثاني.