كلوب يكشف موقف فيرمينو وكيتا من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا

اقترب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، من استعادة الثنائي المصاب روبرتو فيرمينو ونابي كيتا، قبل أيام من مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر له مطلع يونيو المقبل.

كيتا وفيرمينيو يقتربان من العودة

أكد المدرب الألماني، أن حالة نابي كيتا الصحية تشهد تقدماً ملحوظاً، بعد تعافيه من إصابة الفخذ التي ألمت به بعد لقاء برشلونة، في نصف نهائي دوري الأبطال، أنهت موسمه مع الريدز، ولكن المدرب قرر استدعائه إلى معسكر الفريق في ماربيلا، ليخضع لبرنامج تأهيلي خاص.

وأشار كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول اليوم، إلى أن كيتا عاد للتدريبات مرة أخرى في وقت مبكر، قبل الميعاد المحدد لكن وجوده في معسكر الفريق لا يعني لحاقه بنهائي دوري الأبطال، ولكن هناك احتمال للتعافي قبل كأس الأمم الأفريقية، للمشاركة مع منتخب غينيا في البطولة التي تستضيفها مصر.

وشدد الألماني، على أنه إذا لم يكن لائقاً بنسبة ١٠٠٪؜، لن يشارك سواء مع الفريق أو منتخب بلاده، في إشارة إلى أن الأهم هو جاهزية اللاعب وليس وجوده في الملعب تحت أي ظرف.

وعلى الجانب الأخر، تحدث يورجن كلوب عن مصير روبيرتو فيرمينو، من المشاركة في موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد عودته للمشاركة في التدريبات عقب غياب ثلاث مباريات بداعي الإصابة.

وعن حالته، أوضح كلوب: " فيرمينو عاد للتدريبات بقوة، بعد أن تحسنت حالته بشكل جيد وملحوظ، ولكن سنظل حريصين على عدم مشاركته قبل التأكد من الجاهزية بنسبة 100%، والتأكد من عدم حدوث أي إصابة أخرى، وسنعمل على ذلك خلال الأيام القادة التي تسبق مباراة النهائي".

وأضاف: " شارك فيرمينو في ٧٠٪؜ من تدريبات الفريق، واتوقع أن يشارك غداً في المران كاملاً، سنرى، وأتمنى أن يكون جاهزاً لاستغلال خدماته باللقاء المرتقب".