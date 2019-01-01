ورطة في ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية، اليوم، أن نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، في ورطة حقيقية قبل أيام قليلة من نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ويخوض ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" أمام توتنهام 1 يونيو المقبل، على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة "مترو" الإنجليزية، إن بعثة ليفربول سافرت إلى إسبانيا، الإثنين الماضي، استعدادا لمواجهة توتنهام في نهائي الشامبيونزليج، موضحة أن الريدز حط الرحال في مدينة ماربيلا للاستعداد لمباراة الموسم والابتعاد عن ضغط الجماهير.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، كان يأمل أن ينهي هذا الأسبوع بإجراء مباراة ودية، مشيرة أن أمل كلوب قد لا يتحقق، على اعتبار أن معظم الأندية الأوروبية تقضي عطلتها بعد انتهاء البطولات المحلية، باستثناء الدوري الإيطالي والفرنسي.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة ليفربول تواصلت مع عدد من الأندية الهولندية، بما فيها ألكمار، لكن الجهود فشلت، وقد ينقذ ليفربول هذا الوضع بخوض مباراة ودية أمام فريق للشباب تحت 23 سنة.

ليفربول يتواجد في ماربيلا الإسبانية بـ26 لاعبا استعدادا لنهائي دوري الأبطال

وكان الألماني يورجن كلوب استدعى 26 لاعبا في قائمة فريقه للسفر إلى إسبانيا، من أجل خوض معسكر 7 أيام، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وتضم قائمة ليفربول في هذا المعسكر كل من:

أليسون بيكر، ألكساندر أرنولد، أليسون، بروستر، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، جونز، كيتا، كيليهير، لالانا، لوفرين، ماني، ماتيب، منيوليه، ميلنر، مورينو، أوريجي، أوكسليد-تشامبرلين، روبرتسون، صلاح، شاكيري، ستوريدج، فان ديك، فينالدوم، وودبرن.

ووصل ليفربول لنهائي البطولة بعد الإطاحة ببرشلونة الإسباني من نصف النهائي بالفوز عليه 4-3 في مباراتي الذهاب والإياب، في حين نجح توتنهام في الوصول على حساب أياكس الهولندي.