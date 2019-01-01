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رسميا.. استبعاد صلاح من جائزة الأفضل في إنجلترا وصراع سداسي على اللقب

08:30 م | الجمعة 24 مايو 2019
كتب: محمد السيسي
رسميا.. استبعاد صلاح من جائزة الأفضل في إنجلترا وصراع سداسي على اللقب

محمد صلاح

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أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم، والتي تكون من 6 لاعبين، لم يتواجد بينهم الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول.

وضمت القائمة 6 لاعبين وهم: سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، إيدين هازارد (تشيلسي)، ساديو ماني (ليفربول)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول).

وعلى جانب أخر، وضعت مكاتب المراهنات في أوروبا، المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة تضم 5 لاعبين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019.

تقارير: محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن مكاتب المراهنات بأوروبا وضعت محمد صلاح ضمن قائمة ضمت 5 لاعبين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" لعام 2019، والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم، مضيفة أن اللاعبين الخمسة، هم، ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ساديو ماني، وفيرجيل فان دايك، لاعبا ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى محمد صلاح.

وكان الفرعون المصري احتل المركز السادس بقائمة أفضل لاعبي العالم 2018 من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي تمنح جائزة "الكرة الذهبية".

وتختار المجلة الفرنسية قائمة من 173 صحفيا من حول العالم للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أي استفتاءات جماهيرية.

ويختار كل صحفي أفضل 3 لاعبين من قائمة الـ30 المرشحين من وجهة نظره، ويحصل صاحب المركز الأول في اختيار كل صحفي على 5 نقاط، الثاني 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم ترتيب اللاعبين تنازليا بعد فرز أصوات جميع الصحفيين، ويعتمد الصحفيون في اختياراتهم على الألقاب الفردية والجماعية على مدار الموسم، بجانب مهارة اللاعب واحترامه في الملعب، بالإضافة إلى مسيرته.

يذكر أن صلاح تفوق على عدد كبير من اللاعبين الكبار في أوروبا العام الماضي، مثل لويس سواريز وهاري كين، ونيمار، وبول بوجبا.

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