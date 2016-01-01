بث مباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس إسبانيا

يقدم الوطن سبورت لمتابعيه خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

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وخاض برشلونة 219 مباراة ضد فالنسيا في جميع البطولات، فاز الفريق الكتالوني في 105 مباراة، وتعادلا في 56 مباراة، وحقق فالنسيا الانتصار في 58 مباراة.

برشلونة يفوز على فالنسيا في 105 مباراة

أما على مستوى كأس ملك إسبانيا، فينصف التاريخ برشلونة على فالنسيا، إذ تقابل الفريقان 22 مرة، فاز البارسا في 15 مواجهة مقابل 7 مواجهات لصالح الخفافيش.

وتعود أخر مواجهة بين الفريقان في بطولة الكأس، إلى نصف نهائي موسم 2017/2018، وحقق البارسا الفوز في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 1/0، وتمكن الفريق الكتالوني من الانتصار مرة أخرى في العودة بنتيجة 2/0.

وتُعد أكبر النتائج في تاريخ الفريقين بكأس الملك، هو فوز برشلونة بنتيجة 7/0، 3 فبراير من عام 2016 على ملعب "كامب نو".

ومع نهاية موسم ناجح محليا فاشل أوروبيا بالنسبة لبرشلونة، كشفت تقارير صحفية أن النادي الإسباني يسعى بشكل مفاجئ لضم مهاجم ليفربول الإنجليزي ديفوك أوريجي.

ويأمل النادي الكتالوني في تأمين بديل جيد لمهاجمه الأوروجواياني المخضرم لويس سواريز، مع كبر سن الأخير وتراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

وقالت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة حدد البلجيكي أوريجي (24 عاما) بديلا لسواريز، رغم ترجيحات قوية بأن الفرنسي أنطوان جريزمان في طريقه إلى "كامب نو" بعد إعلانه نهاية مشواره مع أتلتيكو مدريد.

وكان أوريجي سببا مباشرا في تفوق ليفربول على برشلونة برباعية نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أطاحت الفريق الكتالوني من البطولة.

وسجل أوريجي هدفين في المباراة التاريخية، الأول الذي مهد الطريق للفوز الكبير، والرابع الذي حسم التأهل لفريقه، بعد أن كان ليفربول قد خسر صفر-3 ذهابا.

وحسب الصحيفة، فإن المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي يحاول ضم لاعب بديل يشعل المنافسة مع سواريز، ويحل محله إن أنهى مشواره مع بطل إسبانيا.