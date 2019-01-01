رسميا.. هاري كين جاهز لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد الإنجليزي هاري كاين، مهاجم نادي توتنهام، جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد ليفربول، السبت المقبل في مدريد، بعد غيابه منذ أسابيع بسبب الإصابة.

وقال كاين الذي لم يلعب منذ ذهاب الدور ربع النهائي ضد مانشستر سيتي الانجليزي في 9 أبريل الماضي: "بدأت أشعر بأنني بحالة جيدة مع الفريق نهاية الأسبوع الماضي، ليس هناك أي مشكلة حتى الآن".

هاري كين: سأستعيد مستواي وقرار المشاركة بيد المدرب

وأوضح قائد المنتخب الانجليزي: "يتعين علي الآن العمل لاستعادة قمة مستواي وبعد ذلك، القرار يعود للمدرب، مثلما قلت، أنا أشعر بحالة جيدة، المدرب سيقوم بتقييم مستواي واتخاذ قرار بخصوص ما اذا كنت جاهزا للذهاب إلى مدريد من عدمه".

وكان مدرب توتنهام الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أبدى في وقت سابق اليوم تفاؤله بشأن جاهزية مهاجمه كاين لخوض نهائي دوري الأبطال.

قائمة المنتخب الإنجليزي

وعلى جانب أخر، أعلن ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، استعدادًا لدوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل، والتي شهدت تواجد كين أيضا.

واستبعد ساوثجيت 4 لاعبين من قائمة تضم 27 لاعبًا وهم، كيران تريبير وهاري وينكس وجيمس وارد براوز وناثان ريموند.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: بيكفورد وبوتلاند وهيوتن.

في خط الدفاع: والكر وداني روز وستونز وماجواير وجوميز وبين تشيلويل ومايكل كين وأرنولد.

في خط الوسط: إريك داير ولينجارد وهندرسون وديكلان رايس وفابيان ديلف وروس باركلي وديلي ألي.

في خط الهجوم: هاري كين ورحيم ستيرلينج وجادون سانشو وماركوس راشفورد ووكالوم ويلسون.