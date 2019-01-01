محمد صلاح يتحدث عن درس ريال مدريد: مؤهلون للفوز بدوري أبطال أوروبا

يرغب الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، في العودة من مدريد إلى إنجلترا حاملاً لقب دوري أبطال أوروبا، بعد موسمين بدون بطولات عاشهما الفرعون المصري مع الريدز، مؤكدًا أن فريقه مؤهلاً لذلك هذا العام.

صلاح يتحدث عن خطته للتتويج بدوري أبطال أوروبا

وأكد صاحب الـ26 عاماً، أنه ورفاقه في الفريق اكتسبوا خبرة كبيرة في دوري الأبطال، بعد بلوغ نهائي نسخة البطولة الماضية، وتعلموا من الدرس الذي منحه لهم ريال مدريد، صاحب اللقب الثلاث مواسم السابقة، ما سيجعلهم أكثر ثباتاً وتركيزاً أمام توتنهام الإنجليزي.

وشدد الفرعون المصري، على ضرورة عدم الاستهانة بالخصم، باعتباره يمتلك عناصر قوية من شأنها أن تذهب بعيداً خلال المباراة، في إشارة إلى أن الريدز لديهم حماس كبير لاقتناص تلك اللقب وجلبه إلى أنفيلد.

يذكر أن محمد صلاح تعرض لإصابة بالغة في كتفه في المباراة النهائية من دوري الأبطال الموسم الماضي، على يد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، ما غيبه عن الملاعب فترة وصلت إلى شهرين، وهددت تواجده مع المنتخب الوطني، في مونديال روسيا.

صلاح رابع أغلى لاعب في العالم

ومن ناحية أخرى، تقدم جناح ليفربول والمنتخب الوطني، في ترتيب قائمة اللاعبين الأغلى في العالم لعام 2019، بعد ارتفاع قيمته التسويقية بشكل كبير، نظراً للإنجازات التي قدمها مع الريدز الموسمين الحالي والمنصرم، بالوصول إلى نهائي دوري الأبطال مرتين على التوالي، والتتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثانية.

ووفقاً لتقرير أعدته شركة "KPMG" المتخصصة في رصد قيمة الأندية واللاعبين حول العالم، وأبرز التقرير أن ارتفاع أسهم صلاح جاءت على خلفية قوته التهديفية ومساهمته الكبيرة في أهداف الفريق الإنجليزي، ما بدوره ساعد في ارتفاع قيمته السوقية إلى 170 مليون يورو.

ويستعد هداف الدوري الإنجليزي، إلى المشاركة مع فريقه في مواجهة توتنهام، بنهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر له مطلع يونيو المقبل، وذلك بعد تأهل فريقه إلى نهائي البطولة عقب سقوطه أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، وانتصاره برباعية على النادي الكتالوني في مواجهة الإياب.

وفي المقابل نجح فريق توتنهام في التأهل إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب نصف نهائي تلك البطولة بهدف نظيف، وانتصاره بنتيجة 3-2 على النادي الهولندي في إياب نصف نهائي البطولة.