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نهائي اليورباليج| هازارد يقود هجوم تشيلسي في مواجهة أرسنال

08:13 م | الأربعاء 29 مايو 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
نهائي اليورباليج| هازارد يقود هجوم تشيلسي في مواجهة أرسنال

هازارد

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أعلن ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي عن تشكيل فريقه في مواجهة أرسنال بنهائي الدوري الأوروبي "اليورباليج"، على ملعب مدينة "باكو" عاصمة أذريبجان

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: أزبليكويتا، كريستينسين، دافيد لويز، إيمرسون.

الوسط: كانتي، جورجينهو، كوفاسيتش.

الهجوم: بيدرو، هازارد، جيرود.

ويتواجد على دكة البدلاء: كاباليرو، كيومينج، كاهيل، زاباكوستا، أمبادو، ألونسو، ماكيشران، جالاجير، باركلي، ويليان، هيجواين.

يُذكر أن فريقي أرسنال وتشيلسي التقيا وجها لوجه عدة مرات سواء على المستوى المحلي أو القاري، وحقق المدفعجية الانتصار في 77 مباراة، مقابل 63 فوز لفريق البلوز، وحسم التعادل 57 لقاء أخر.

وسيكون نهائي الدوري الأوروبي الليلة، بين تشيلسي وأرسنال، هو النهائي الأول على المستوى الأوروبي بين الفريقين، والنهائي السابع الذي يجمع بينهما في كل المسابقات، إذ تواجها من قبل في نهائي كأس الدرع الخيرية 3 مرات، ومرة في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ومرتين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي المواجهات الأوروبية، لعب الفريقان من قبل مباراتين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2003-2004، انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي، ونجح البلوز في تحقيق الفوز إيابا بنتيجة 2-1 في ستاد "هايبري" الملعب القديم للمدفعجية.

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