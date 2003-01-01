نهائي الدوري الأوروبي| التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين تشيلسي وأرسنال

انتهى الشوط الأول من نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وأرسنال بالتعادل السلبي بين الفريقين خلال المباراة، التي تجمعهما بملعب باكو الأوليمبي بأذربيجان.

أرسنال وتشيلسي يتبادلان السيطرة على مواجهة نهائي الدوري الأوروبي

وتبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان، الخمس دقائق الأولى، من تلك المواجهة، دون أي هجمة خطيرة على مرمى الجانبين.

وطالب لاعبو أرسنال بركلة جزاء لأكسندر لاكازيت، في الدقيقة 17، إلا أن الحكم طالب باستكمال اللعب.

وفي الدقيقة 14، تعرض أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي للعرقلة من الجانب الأيسر بوسط ملعب أرسنال عن طريق مدافع الجانرز سوكراتيس، ليحتسب حكم اللقاء ركلة حرة غير مباشرة للبلوز.

وفي الدقيقة 18، تعرض المهاجم الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لاعب أرسنال للعرقلة داخل منطقة جزاء تشيلسي من جانب الحارس الدولي الإسباني كيبا أريزابالاجا، لكن حكم اللقاء احتسب ركلة مرمى، وأمر باستئناف اللعب دون احتساب ركلة جزاء وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي أرسنال، والذين طالبوا حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 26، استلم المهاجم الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو عرضية رائعة من الجانب الأيمن، لكن سوكراتيس أخرج الكرة من أمامه إلى ركنية في آخر اللحظات، قبل أن يسددها اللاعب الفرنسي.

وفي الدقيقة 27، سدد لاعب الوسط الدولي الفرنسي تشاكا من خارج منطقة جزاء تشيلسي، لكن كرته اصطدمت بعارضة البلوز العلوية، وخرجت إلى ركلة مرمى.

وأطلق أوليفيه جيرو، تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها بنجاح بيتر تشيك حارس أرسنال ببراعة، ليهدر الفرنسي أخطر فرص البلوز حتى الان.

ضغط أرسنال تواصل، وسط اعتماد لاعبي تشيلسي على الهجمات المرتدة.

يُذكر أن فريقا أرسنال وتشيلسي التقيا وجها لوجه عدة مرات سواء على المستوى المحلي أو القاري، وحقق المدفعجية الانتصار في 77 مباراة، مقابل 63 فوز لفريق البلوز، وحسم التعادل 57 لقاء أخر.

وسيكون نهائي الدوري الأوروبي الليلة، بين تشيلسي وأرسنال، هو النهائي الأول على المستوى الأوروبي بين الفريقين، والنهائي السابع الذي يجمع بينهما في كل المسابقات، إذ تواجها من قبل في نهائي كأس الدرع الخيرية 3 مرات، ومرة في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ومرتين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي المواجهات الأوروبية، لعب الفريقان من قبل مباراتين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2003-2004، انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي، ونجح البلوز في تحقيق الفوز إيابا بنتيجة 2-1 في ستاد "هايبري" الملعب القديم للمدفعجية.