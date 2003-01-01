75 دقيقة| إثارة جنونية في ربع ساعة.. هازارد يضرب أرسنال بالرابع وأيوبي يحفظ ماء الوجه

مرت 75 دقيقة من زمن مباراة تشيلسي وأرسنال، واستطاع البلوز التقدم بالهدف الرابع لتصبح النتيجة 4-1 في المباراة التي تجمعهما على ملعب باكو بأذربيجان.

وتمكن أليكس أيوبي من تقليص النتيجة لأرسنال بإحرازه الهدف الأول في شباك تشيلسي في الدقيقة 69 بنهائي الدوري الأوروبي.

ومن أول لمسة، أطلق النيجيري تسديدة صاروخية سكنت شباك حارس تشيلسي.

وفي الدقيقة 71، رد هازارد على أيوبي بإحرازه الهدف الرابع ليقضي على أمال الجانرز في الفوز بالبطولة.

وأطلق أوليفيه جيرو، تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها بنجاح بيتر تشيك حارس أرسنال ببراعة، ليهدر الفرنسي أخطر فرص البلوز حتى الان.

وكان أوليفيه جيرو، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، رفض الاحتفال بالهدف، الذي أحرزه في مرمى أرسنال، في نهائي الدوري الأوروبي.

وسجل فريق تشيلسي الهدف الأول في مرمى نظيره أرسنال عن طريق الفرنسي جيرو في الدقيقة 49، وجاء الهدف بعد رأسية رائعة من قبل الفرنسي جيرو من داخل منطقة جزا أرسنال.

يُذكر أن فريقا أرسنال وتشيلسي التقيا وجها لوجه عدة مرات سواء على المستوى المحلي أو القاري، وحقق المدفعجية الانتصار في 77 مباراة، مقابل 63 فوز لفريق البلوز، وحسم التعادل 57 لقاء أخر.

النهائي الأوروبي الأول بين تشيلسي وأرسنال

وسيكون نهائي الدوري الأوروبي الليلة، بين تشيلسي وأرسنال، هو النهائي الأول على المستوى الأوروبي بين الفريقين، والنهائي السابع الذي يجمع بينهما في كل المسابقات، إذ تواجها من قبل في نهائي كأس الدرع الخيرية 3 مرات، ومرة في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ومرتين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي المواجهات الأوروبية، لعب الفريقان من قبل مباراتين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2003-2004، انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي، ونجح البلوز في تحقيق الفوز إيابا بنتيجة 2-1 في ستاد "هايبري" الملعب القديم للمدفعجية.