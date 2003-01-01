عاجل| بالفيديو.. تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي بالفوز على أرسنال برباعية

توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على أرسنال في المباراة النهائية، التي جمعتهما بملعب باكو بأذربيجان بنتيجة 4-1، ليحقق ماورسيو ساري أول بطولاته في مسيرته التدريبية رفقة البلوز.

وشاهد محمد النني، المباراة من على دكة البدلاء، ليفشل النجم المصري في تحقيق أول لقب قاري بمسيرته الاحترافية، بالإضافة إلى تفريطه في تتويج أي لاعب مصري، بثاني أقوى بطولة أوروبية.

وسيطر أرسنال على مجريات الشوط الأول، وسط اعتماد تشيلسي على الهجمات المرتدة، والذي شكلت خطورة كبيرة على مرمى الجانرز بفضل سرعات هازارد وبيدرو، قبل أن ينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وتحولت المباراة تماما في شوط المباراة الثاني، حينما تقدم أوليفيه جيرو بالهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 49، قبل أن يضيف بيدرو الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 60.

هازارد نجم تشيلسي أمام أرسنال

وأضاف هازارد الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص أليكس أيوبي الفارق بإحرازه الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 69 من أول لمسة فور نزوله.

وقضى هازارد على آمال أرسنال، بإحرازه الهدف الرابع لتشيلسي، في الدقيقة 72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

يُذكر أن فريقا أرسنال وتشيلسي التقيا وجها لوجه عدة مرات سواء على المستوى المحلي أو القاري، وحقق المدفعجية الانتصار في 77 مباراة، مقابل 63 فوز لفريق البلوز، وحسم التعادل 57 لقاء أخر.

وفي المواجهات الأوروبية، لعب الفريقان من قبل مباراتين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2003-2004، انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي، ونجح البلوز في تحقيق الفوز إيابا بنتيجة 2-1 في ستاد "هايبري" الملعب القديم للمدفعجية.