عاجل| بالفيديو.. أوكرانيا بطلًا لمونديال الشباب على حساب كوريا للمرة الأولى في تاريخه

نجح المنتخب الأوكراني في التتويج ببطولة كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب انتصاره على كوريا الجنوبية بنتيجة 3-1، في البطولة، التي أقيمت فعالياتها في بولندا.

وأحرز ثلاثية المنتخب الأوكراني كلًا من: فلاديسلاف سوبرياها في الدقيقتين 34، 52، جيورجي تسيتايشفيلي في الدقيقة 89، فيما أحرز لي كانج إن هدف كوريا الجنوبية الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة.

تعادل إيجابي بين أوكرانيا وكوريا الجنوبية في الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من نهائي كأس العالم للشباب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 بين المنتخبين.

وتقدم لى كنج إن بالهدف الأول لكوريا الجنوبية، في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، قبل أن يدرك سوبريجا هدف التعادل لأوكرانيا في الدقيقة 34.

وحقق منتخب الإكوادور برونزية كأس العالم، تحت 20 عامًا، بعد الفوز على نظيره الإيطالي بهدف نظيف بعد اللجوء للأشواط الإضافية في البطولة، التي تقام ببولندا.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليحتكم المنتخبين لشوطين إضافيين.

وأهدر ماركو أوليفري، لاعب المنتخب الإيطالي ركلة جزاء في الشوط الإضافي الأول في الدقيقة 95، قبل أن يسجل ريتشارد مينا هدف التقدم لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 104.

وكان المنتخب الإيطالي، قد خسر مباراة الدور، قبل النهائي أمام نظيره الأوكراني1-0، فيما خسر منتخب الإكوادور في ذات الدور من كوريا الجنوبية بهدف نظيف أيضًا.

وغاب المنتخب الإنجليزى حامل اللقب في النسخة الأخيرة، التي أقيمت فى كوريا الجنوبية عام 2017، عن البطولة الحالية، ويعد منتخب الأرجنتين أكثر المنتخبات حصولاً على اللقب "6 مرات»"، آخرها فى 2007، ويليه المنتخب البرازيلي برصيد 5 ألقاب، ونال كأس البطولة مرتين كل من البرتغال وصربيا، وحصل كل من غانا، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا وروسيا "باسم الاتحاد السوفيتى"، على لقب واحد لكل منهم.

ويشارك فى النسخة الـ22 من مونديال الشباب 24 منتخبًا، تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات، ويشارك فى البطولة 4 منتخبات من قارة آسيا "السعودية، وكوريا الجنوبية، واليابان، وقطر" ونفس العدد من قارات أفريقيا "مالى، جنوب أفريقيا، نيجيريا، السنغال» وأمريكا الشمالية «هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، بنما، المكسيك"، وأمريكا الجنوبية "كولومبيا، الإكوادور، أوروجواى، الأرجنتين"، و6 منتخبات أوروبية وهى بولندا "البلد المضيف"، والنرويج وفرنسا والبرتغال وإيطاليا وأوكرانيا، ومنتخبان من أوقيانوسيا هما نيوزيلندا وتاهيتي.