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البرازيل والباراجواي إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الشوط الثاني بالتعادل السلبي

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ركلات الترجيح تضع البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب باراجواي

04:45 ص | الجمعة 28 يونيو 2019
كتب: محمد محجوب
ركلات الترجيح تضع البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب باراجواي

منتخب البرازيل

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تأهل منتخب البرازيل، لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام على أراضي السامبا، بعد الفوز على باراجواي، بنتيجة 4-3 عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليلجأ كلاهما إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

الشوط الأول شهد سيطرة كاملة من منتخب البرازيل، وانكماش دفاعي من جانب باراجواي، لكن منتخب السامبا فشل أن يترجم هجماته إلى أهداف.

الشوط الثاني بدأ سريعًا، وحملت الدقيقة 51، واحدة من أهم الأحداث في المباراة، كان بطلها تقنية "الفار" كما هي العادة طوال منافسات البطولة، حيث احتسب ضربة الجزاء لصالح المهاجم البرازيلي فيرمينيو بعد عرقلة المدافع الباراجواياني فابيان فالبوينا له، إلا أن قراره لم يكن نهائيًا، إذ لجأ للعودة إلى تقنية الفار للتأكد من صحة قراره.

وتوجه الحكم التشيلي لمشاهدة اللقطة من جديد، ليجد أن العرقلة تمت خارج منطقة الجزاء، ليلغي قراره ويقرر احتساب المخالفة من خارج المنطقة في ركلة حرة مباشرة، إلا أن ذلك لم يكن التعديل الوحيد على قراره، إذ قرر بعد مشاهدته اللقطة من جديد، طرد المدافع الباراجواياني فالبوينا، إثر منع فيرمينيو من فرصة هدف محقق.

    

كما تدخل الفار في لقطة أخرى، حين احتسب الحكم بفضله بطاقة صفراء في وجه اللاعب البرازيلي أرثور ميلو، بعد ضربه للاعب باراجوي دون كرة.

فوز البرازيل اليوم على حساب باراجواي والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، وضعه في انتظار الفائز من مباراة الأرجنتين وفنزويلا، والتي ستقام اليوم الجمعة في تمام الـ 9 مساء.

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