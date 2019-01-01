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تقارير يونانينة: باوك يستغني عن عمرو وردة بسبب سلوكه

04:26 م | الخميس 18 يوليو 2019
كتب: ندى قطب
تقارير يونانينة: باوك يستغني عن عمرو وردة بسبب سلوكه

وردة

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اقترب عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، من الرحيل عن باوك اليوناني، بعد الأزمة التي أثيرت بشأنه في الأيام القليلة الأخيرة، أثناء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا، وعلى إثرها تم استبعاده نهائياً من المشاركة مع المنتخب، قبل أن يتراجع مجلس اتحاد الكرة السابق في القرار ويعيده مرة أخرى لاستئناف المنافسات.

وحسب ما ذكر موقع "inpoak" اليوناني، فإن عمرو وردة بات خارج حسابات باوك خلال الفترة الحالية، إذ أن النادي يفكر في الاستغناء عنه والبحث عن بديل أخر، بعد زيادة أزماته في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من ارتباط اسمه بالعديد من الأزمات، إلا أنه دخل دائرة اهتمام أندية عدة.

باناثينايكوس يضع وردة هدف أول لضمه في الميركاتو الجاري

وأشار الموقع اليوناني، إلى أن عمرو وردة بات على رأس أولويات باناثينايكوس، لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، ولكن النادي لم يقدم عرضاً رسمياً حتى تلك اللحظة لضمه، لا سيما أن النادي يشهد فترة ترميم يسعى خلالها إلى تدعيم صفوفه التي عانت كثيراً على مستوى جميع الخطوط.

وذكر، أن النادي اليوناني الذي يرغب في ضم وردة يواجه أزمة مادية كبيرة، قد تحرمه من الوصول إلى المحطة الأخيرة في المفاوضات مع باوك من أجل وردة، وقد يؤدي ذلك إلى عجز النادي في تلبية مطالب باوك واللاعب من أجل حسن صفقته، ليظل باوك في انتظار الصفقة الأنسب للانتقال للاستغناء عن وردة.

يجدر بالإشارة إلى أن لاعب باوك كان ضمن قائمة المنتخب الوطني، في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيف مصر نسختها الـ32 حالياً، والذي ودع البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف، ليطيح منتخب الـ"أولاد" بأحلام الفراعنة في التتويج باللقب الثامن.

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