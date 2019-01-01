عاجل.. عمر السعيد يحرز ثالث أهداف الزمالك في شباك الإسماعيلي

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عمر السعيد
نجح الزمالك في تسجيل ثالث أهدافه في مرمى الإسماعيلي، وذلك في المباراة التي تجمع الجانبين على ملعب "بتروسبورت"، بالجولة الـ27 من الدوري المصري.
أحرز ثالث أهداف الزمالك عمر السعيد، في الدقيقة 59 من زمن المباراة.
ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة المصرية الكبيرة، وفي رصيده 69 نقطة.
في المقابل، يحتل الدراويش المركز السابع برصيد 43 نقطة بالبطولة المصرية الكبيرة.
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