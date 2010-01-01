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بالأرقام.. صلاح يتراجع للمركز الخامس في قائمة الأغلى بتاريخ أفريقيا.. ومحرز ثانيًا

11:06 م | الخميس 01 أغسطس 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
بالأرقام.. صلاح يتراجع للمركز الخامس في قائمة الأغلى بتاريخ أفريقيا.. ومحرز ثانيًا

محمد صلاح

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نشرت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، تقريرًا عن قائمة أغلى 10 لاعبين في تاريخ أفريقيا، والتي شهدت تواجد محمد صلاح ورياض محرز، الذي حل في المركز الثاني.

وتراجع محمد صلاح إلى المركز الخامس في قائمة أغلى اللاعبين، بتاريخ كرة القدم الأفريقية، خاصة بعدما انتقل نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي إلى أرسنال الانجليزي بـ80 مليون يورو، ويتواجد ساديو ماني في المركز السادس خلف "صلاح"، بعدما انتقل من ساوثهامبتون لليفربول مقابل 41 مليون يورو.

وكان محمد صلاح قد انتقال من روما الإيطالي إلى نادي ليفربول مقابل 42 مليون يورو.

إيسيان ودروجبا يحافظان على مراكزهما في قائمة الأغلى

وحافظ كلًا من ديديه دروجبا ومايكل إيسيان، بعدما انتقل النجم الإيفواري من مارسيليا لتشيلسي مقابل 37.5 مليون يورو، ليظل في المركز العاشر، وكذلك "إيسيان"، الذي جاء في المركز التاسع، بعدما انتقل من ليون لتشيلسي مقابل 38 مليون يورو.

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