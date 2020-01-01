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بالفيديو.. أستون فيلا يتقدم على توتنهام بهدف نظيف وتريزيجيه يهدر هدفًا

عاجل بالفيديو.. أستون فيلا يحرز أول أهدافه في شباك توتنهام

06:41 م | السبت 10 أغسطس 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل بالفيديو.. أستون فيلا يحرز أول أهدافه في شباك توتنهام

أستون فيلا

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نجح فريق أستون فيلا في إحراز أول أهدافه في شباك توتنهام، في المباراة التي تجمع الفريقين، حاليًا على ملعب "توتنهام هوتسبير"، في إطار مواجهات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أحرز هدف فريق أستون فيلا الأول جون مكجين، في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة.

    

وبدأ فريق توتنهام مباراته اليوم أمام أستون فيلا بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس.

وفي خط الدفاع: بيترس، توبي ألديرفيلرد، داني روز، سانشيز.

وفي الوسط: لاميلا، وينكس، موسى سيسوكو، تانجوي ندومبيلي.

خط الهجوم: لوكاس مورا، هاري كين.

ويقود الثنائي الجناح الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، ومواطنه الظهير الأيمن الدولي أحمد المحمدي بالتشكيلة الأساسية لفريق أستون فيلا.

وفيما يلي تشكيلة "الفيلانز" لمباراته اليوم:

ي حراسة المرمى: توم هيتون

خط الدفاع: أحمد المحمدي – بيورن إنجلس – تايرون مينجس – نيل تايلور

وفي خط الوسط: كونور هوريهان – جون ماكجين – جاك جريليش – محمود تريزيجيه – أنور الغازي.

وفي خط الهجوم وحيدًا: ويزلي.

الجدير بالذكر أن فريق توتنهام نجح في التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، قبل أن يسقط "السبيرز" في النهاية أمام ليفربول بنهائي تلك البطولة بهدفين نظيفين، سجلهما محمد صلاح، وديفوك أوريجي.

واحتل فريق توتنهام المركز الرابع ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" الموسم الماضي، وفي جعبته 71 نقطة.

ويعد فريق توتنهام أحد أكثر فرق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قيامًا بالتعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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